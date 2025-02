Puntomagazine.it - Napoli Sanità: scoperta centrale di documenti falsi, denunciato 51enne

Leggi su Puntomagazine.it

. In casa dell’indagato trovato tutto l’occorrente per la fabbricazione di, oltre otto orologi di provenienza da accertareIeri mattina, la Polizia di Stato ha, per possesso e fabbricazione didi identificazionee ricettazione, unnapoletano con precedenti di polizia, anche specifici. A darne notizia una comunicazione della Questura di.Gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo. Hanno trovato, nascoti in un borsone, diversi ologrammi per patenti nautiche e di guida, numerose carte d’identità cartacee, sia valide per l’espatrio che in bianco. Hanno trovato, inoltre, oltre 500 marche da bollo in bianco, 67 fototessere ritraenti vari soggetti, 74 card in bianco con microchip.