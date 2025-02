Anteprima24.it - Napoli, Manfredi: “Sul Centro Direzionale fatti molti investimenti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Ilper noi è molto importante, è un’area su cui stiamo facendo, c’è l’apertura della stazione della metropolitana e stiamo avviando un piano di manutenzione, nell’area ci sarà anche la realizzazione del PalaEventi. Sono tutte iniziative che vanno nella direzione di una valorizzazione di quella zona e il nostro progetto è collegarlo all’area della stazione e anche al progetto di Porta est”. Così il sindaco di, Gaetano, in merito al recupero dell’area orientale e al progetto della Regione Campania che prevede anche la realizzazione della nuova sede dell’ente regionale. “Per noi – ha aggiunto il sindaco – è molto importante l’hub trasportistico perché è chiaro che la stazione dell’Alta velocità, dove arrivano milioni di viaggiatori, è una risorsa importante e l’accesso a Garibaldi dalla parte retrostante, come prevede il progetto originario, significa decongestionare la piazza, via Galileo Ferraris e garantire un’accessibilità rapida e moderna ad una stazione sempre più in crescita”.