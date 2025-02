Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, Thuram parla a DAZN

è alle porte. Il big match di Sabato alle 18.00 è molto atteso e potrà dirci chi potrà maggiormente ambire al titolo di nuovo Campione d’Italia. Ilconterà diverse assenze: spiccano quelle di Neres ed Anguissa. L’sarà contata sulle fasce, ma potrà contare sul lavoro del rientrante. Proprio Marcushato della sfida di domani contro ilnell’vista adecisiva?Cosìai microfoni di: “E’ decisiva? Non lo so, ci saranno ancora tante partite, ma sarà uno scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica. E sarà molto importante”.Hai eguagliato il tuo record di golAncora: “Arrivare a 20? Speriamo, come dico sempre è più importante che vinca l’ma se posso fare gol per aiutare la squadra è sempre bello.