Napoli-Inter Thuram avvisa tutti | il messaggio è netto

In vista della gara di domani tra ile l’, di fatto, bisogna evidenziare le dichiarazioni di Marcus.Ildi Antonio Conte, dopo aver perso contro il Como, è atteso da un match che potrebbe cambiare l’o prosieguo della stagione. Gli azzurri, infatti, domani alle ore 18.00 ospiteranno l’di Simone Inzaghi.Dopo aver perso il primato per colpa del ko rimediato a Como, dunque, ilpuò rimediare ad un mese di febbraio davvero tremendo. Tuttavia, ovviamente, l’non ha la minima intenzione di cedere il passo alla squadra guidata da Antonio Conte. Basti pensare anche alarrivato da Milano ad opera di Marcus, Marcus: “? Gara importante, ma non è decisiva”Il giocatore dell’, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Cosa posso dire sulla gara contro il? Che non è decisiva, visto che mancano ancora altre partite.