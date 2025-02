Internews24.com - Napoli Inter, sorpresa in difesa per Inzaghi? La possibile mossa verso il Maradona

di Redazione, Bisseck titolare dal primo minuto? Il difensore potrebbe partire dall’iniziopensa alle mossedi domani, il tecnico nerazzurro si è espresso in conferenza stampala partita. Pasquale Guarro ha aggiornato così sulle possibili mosse del tecnico nerazzurro.«prova l’undici antipensando anche all’emergenza sulle fasce e al piano partita. A tal proposito, Bisseck potrebbe avere una chance da titolare mentre Pavard, impiegato per 90’ contro la Lazio, potrebbe subentrare dalla panchina per dar fiato all’olandese. La probabile: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro».Andrea Paventi, noto giornalista di Sky Sport, ha fornito aggiornamenti direttamente dall’allenamento dell‘che ha avuto luogo oggi a Appiano Gentile prima della partita contro ildi Antonio Conte.