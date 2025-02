Anteprima24.it - Napoli-Inter, pensieri sparsi

Tempo di lettura: 2 minutidi McBlu76. Tre cinque due, soluzione imposta dagli infortuni, ottimi 45’ a Como, a sensazione potrebbe essere un suicidio contro l’ma in quella direzione sembra vadano le scelte di Antonio Conte.Io ritornerei a 4 dietro, aspettando Mathias, Spinazzola esterno alto e Juan Jesus alle spalle. Ma ultime uscite ci dicono Raspadori, si riparte da Jack.Mi sarebbe piaciuto vederlo punta con McTominay alle spalle, ma Romelu sarà con ogni probabilità il centravanti titolare, Jack Conte non lo vede a sinistra, e allora tre cinque due, i dubbi non sembrano riguardare il modulo ma Billing o Gilmour ed il minutaggio di Olivera.No, non mi è piaciuta la risposta di Antonio Conte ad una domanda che continuo a reputare deleteria, pretestuosa, inutile. Corsa a tre ? Aspettiamo l’Atalanta.