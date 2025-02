Spazionapoli.it - Napoli-Inter, parla Inzaghi: “Infortuni? Potremmo cambiare modulo! Su Thuram…”

Simoneha presentato il match della suacontro ilin conferenza stampa: tanti spunti di riflessione per il tecnico nerazzurro. Manca poco al big match del weekend che vedrà di fronteed. Antonio Conte hato prima diin conferenza stampa, presentando il match e dando diverse chiavi di lettura su quella che è la situazione della compagine azzurra in questo momento.Il tema, manco a dirlo, è stato di sicuro preponderante, considerando che l’allenatore dei partenopei dovrà fare a meno di due calciatori importanti per le economie di gioco come David Neres e Frank Anguissa; al netto di questo, Conte guarda con fiducia ai ritorno di Spinazzola e Olivera che in questa fase potrebbero concretamente diventare molto importanti.Se ilsi avvicina a questo match con un trend non particolarmente positivo (3 pareggi e l’ultima sconfitta contro il Como), l’arriva al Maradona da prima in classifica e da unica squadra ancora in corsa in Champions League, quest’ultimo primato non da poco considerando le eliminazioni turbolente di Juventus, Milan e Atalanta.