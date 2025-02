Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, meno uno…E chissà che i partenopei di Conte…

uno.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “”L’infortunio di Anguissa ha privato la squadra di uno dei calciatori chiave del sistema di gioco in entrambe le fasi, nonchèdi un serbatoio di gol (5) e assist (3). Per la sua sostituzione, uno dei temi cruciali, Conte ha due soluzioni in rosa: Billing, lanciato a Como dal primo minuto con buone risposte, e Gilmour, caratteristiche e struttura differenti, titolare per l’ultima volta proprio a San Siro all’andata”.Al Maradona sarà una sfida ‘a specchio’? “Tatticamente parlando, sarà una sfida allo specchio:3-5-2 come l’, con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nel tris centrale; Politano a destra e Spinazzola a sinistra più avanti di Olivera; Lobotka in regia e McTominay con l’altra mezzala da scegliere; Lukaku e Raspadori in attacco”.