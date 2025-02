Napolipiu.com - Napoli-Inter, le probabili formazioni: Billing in vantaggio, Acerbi torna titolare

, lein">Il Maradona si prepara ad accogliere il big match tra, una sfida che potrebbe dire molto nella corsa scudetto. Come riportato dal Corriere dello Sport, entrambe le squadre si schiereranno con il 3-5-2, modulo ormai consolidato sia per Antonio Conte che per Simone Inzaghi.Per il, la grande incognita riguarda la sostituzione di Anguissa: il ballottaggio è trae Gilmour, con il primo in leggero. L’, invece, ritrovadal primo minuto dopo il riposo in Coppa.Lesecondo il Corriere dello Sport(3-5-2):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano,, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.A disposizione: Scuffet, Contini, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa, Ngonge, Okafor, Simeone.