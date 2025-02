Rompipallone.it - Napoli Inter, l’annuncio alla vigilia del big match: è tutto deciso!

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 28 Febbraio 2025 22:09 di redazioneIn arrivo un’importante notizia su uno dei protagonisti della super sfida tra, svelato cosa accadrà nelle prossime ore.contro, l’attesa è quasi giunta al termine.il panorama calcistico italiano – e non solo – è in attesa delScudetto in scena allo Stadio Diego Armando Maradona. Uno snodo cruciale per le due formazioni in ottica titolo, con anche l’Atalantafinestra. Nella città partenopea èpronto per la sfida più importante dell’a stagione. Intanto, proprio uno dei protagonisti dello stellare incontro è prossimo a prolungare la propria permanenza alle pendici del Vesuvio. I tifosi di fede napoletana possono finalmente esultare.Mercato, il rinnovo dell’azzurro è a un passo: i dettagliIlè a un passo dal rinnovo di contratto di Alex Meret.