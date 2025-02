Inter-news.it - Napoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: due ritorni!

è lo scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato. Simone, che oggi parlerà in conferenza stampa, ha le idee chiarissime. Laper.IL PUNTO – In vista della trasferta al Maradona (clicca qui per le ultime sul), Simonedovrà fare i conti con le assenze di Carlos Augusto e Zalewski. Con Dumfries e Dimarco come uniche alternative per occupare le corsie laterali, l’allenatore dell’sarà chiamato a trovare soluzioni tattiche per sopperire a queste defezioni. D’altro canto, la buona notizia perè il ritorno di Marcus Thuram, dopo uno stop a causa di un fastidio alla caviglia. Il morale in casa, sebbene influenzato dalle difficoltà nell’ultimo mese, è salito dopo la vittoria contro il Genoa che ha restituito fiducia al gruppo.