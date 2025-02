Lapresse.it - Napoli-Inter, Inzaghi: “Partita importante ma non decisiva”

Leggi su Lapresse.it

Grande attesa per la sfida scudetto del Maradona tra ildi Conte e l’dia +1 sulla compagine partenopea. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato nella classica conferenza della vigilia sostenendo che si tratta di una sfidama non: “Matchma non decisivo”“Si incontrano le prime due in classifica, sarà unamoltoma nonperché mancano 12 partite e 36 punti. Ci vorrà un’ottimacontro un avversario di valore”, ha dichiarato il tecnico campione d’Italia. “Unache può spostare tantissimo, bisognerà uscirne nel migliore dei modi. Sappiamo che negli scontri diretti non stiamo facendo come in passato, è un dato di fatto, per cui bisognerà essere perfetto per portarla a casa”, ha aggiunto. “La squadra sta bene, in Coppa Italia abbiamo speso energie ma abbiamo lavorato per cercare di migliorare.