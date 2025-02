Internews24.com - Napoli Inter, Inzaghi e le prove col piano B: nuovo modulo in emergenza? Il tecnico lascia trapelare un indizio

di Redazionee lecolB:in? Ilunin conferenza stampaDomani è il grande giorno die Simone, nella conferenza stampa di oggi, si è espresso così in merito alla possibilità di poter riproporre il 4-4-2 già visto martedì scorso contro la Lazio in Coppa Italia. I nerazzurri dovranno infatti trovare delle soluzioni alternative dopo l’infortuni che ha colpito soprattutto gli esterni della squadra.COLVISTA L’INFORTUNI SUGLI ESTERNI? – «Per quanto riguarda gli indisponibili ne abbiamo 4, non ci saranno Sommer, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. Il problema è che Carlos Augusto, Darmian e Zalewski sono 3 giocatori nello stesso ruolo, potrebbe esserci anche un cambio di sistema, lo abbiamo fatto in corsa martedì in Coppa Italia.