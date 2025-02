Inter-news.it - Napoli-Inter, Inzaghi cambia dalla coppa. La probabile formazione

Simoneha recuperato un tassello fondamentale, ma ce ne sono altri fuori e che saltano il match del Maradona. Ad un giorno daquesta è la. SCELTE – Nicola Zalewski, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Yann Sommer non saranno parte della partitadi domani pomeriggio. Alle ore 18 andrà in scena al Diego Armando Maradona la sfida dell’anno in Serie A, ossia quella tra la prima e campione d’Italia e la contendente numero uno al titolo. Dietro potrebbe approfittare comunque l’Atalanta, che attende l’impegno con il Venezia. Simonesopperisce alle assenze con scelte sorprendenti, in particolare una. La novità di giornata è la titolarità di Yann Bisseck sul lato destro della difesa. Rimarrà in panchina Benjamin Pavard, che ha giocato 90 minuti inItalia e sarà utilizzato come primo sostituto di Denzel Dumfries a centrocampo.