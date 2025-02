Sololaroma.it - Napoli-Inter, il pronostico di Serie A: spettacolo al Maradona, occhio all’azzardo

La scorsa giornata di campionato ha segnato un avvicendamento in vetta alla classifica, con ilche a causa della sconfitta con il Como ha dovuto cedere il passo all’. Per i partenopei ci sarà però subito la grande opportunità per provare a balzare nuovamente in testa, visto che il 27° turno vedrà proprio lo scontro diretto tra le due formazioni allo Stadio, con fischio d’inizio domani, sabato 1° marzo, alle ore 18.Padroni di casa che si presenteranno a questo fondamentale incontro dopo un periodo decisamente negativo, con una vittoria in campionato che manca ormai dallo scorso 25 gennaio contro la Juventus. Nelle ultime quattro partite infatti ilha conquistato solamente tre punti, con Antonio Conte che potrebbe giocarsi una bella fetta di scudetto nelle prossime due giornate controe Fiorentina.