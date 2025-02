Internews24.com - Napoli Inter, è tutto pronto per il big match. I nerazzurri accolti da un Maradona sold out

di Redazione, èper il big. Unout si prepara ad accogliere la squadra di InzaghiUn giorno a, il bigtra prima e seconda della classe si avvicina e gli animi si accendono. Ilad “accogliere” la squadra di Inzaghi che è quella da battere, la squadra partenopea vuole riprendersi il primato e sopratinvertire un trend negativo che li ha visti perdere persino col Como nello scorso turno di campionato.La settimana di avvicinamento alla supersfida è stata condotta, come riportasport, con il “fuoco dentro” cioè con la voglia di riscatto da una situazione che non sta giovando al. Battere isarebbe inoltre la risposta a chi sostiene che i partenopei non possano replicare l’impresa compiuta ai tempi di Spalletti, ilsarà una bolgia:out per l’ottava volta in stagione, con cinquantacinquemila spettatori per un incasso complessivo che supera i 4 milioni di euro.