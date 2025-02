Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter e non solo: parola a Mimmo Di Carlo

Ha parlato anche dell’allenatore Domenico Dia 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.L’Atalanta è tornata in corsa per lo scudetto? “Con il rallentamento del, la squadra di Gasperini sembra essere rientrata in gioco. Sappiamo che l’Atalanta pratica un calcio aggressivo, con marcature a uomo e grande intensità fisica. Quando è in forma, è una squadra difficile da contenere. Credo che possa lottare fino alla fine conper il titolo. L’Atalanta è sicuramente rientrata nella corsa, ma più che un calo delparlerei di un campionato molto equilibrato. Il, dopo una stagione straordinaria l’anno scorso, ha dovuto affrontare difficoltà mentali e tecniche per confermarsi ad alti livelli.