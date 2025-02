.com - Napoli, Inter e Atalanta, tutto pronto per lo sprint scudetto

La Serie A entra nella fase decisiva e la lotta per loè più accesa che mai. A contendersi il titolo ci sono tre squadre con ambizioni diverse ma con un obiettivo comune: arrivare in cima alla classifica a maggio. L’, detentrice del titolo, vuole confermarsi la più forte, ilcerca di riprendersi lo scettro perso lo scorso anno e l’sogna il colpo grosso dopo anni di crescita costante. Il calendario propone scontri diretti cruciali, e il margine di errore è sempre più sottile. Chi riuscirà a spuntarla?Il big match del Maradona può decidere il campionatoTutti gli occhi sono puntati sulla sfida di inizio marzo tra. Lo Stadio Maradona sarà il teatro di un confronto che potrebbe orientare la corsa al titolo. L’arriva a questa fase con la consapevolezza di avere una rosa più lunga e più esperta, ma ildi Antonio Conte ha un vantaggio non trascurabile: meno impegni nelle coppe.