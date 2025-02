Rompipallone.it - Napoli-Inter, due infortuni pesanti: c’è l’annuncio sulle condizioni

si sta avvicinando rapidamente e i tifosi di entrambe le squadre stanno monitorando una situazione ben precisa: ecco cosa filtra sul discorso.L’attesa persta per finire: l’appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Maradona. Il big match sarà delicato per entrambe le squadre perché potrà dire molto in vista del rush finale per la corsa alla vetta della classifica.Sia Antonio Conte sia Simone Inzaghi stanno perciò lavorando su ogni minimo dettaglio: entrambi sanno che, in partite come queste, non si può sbagliare neppure una virgola perché poi l’avversario non perdona., ecco cosa filtra e cosa preoccupa i tifosi: c’èIn conferenza stampa, Antonio Conte ha dichiarato: “Spinazzola ha fatto tutta la gara col Como e l’abbiamo gestito anche in settimana.