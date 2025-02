Inter-news.it - Napoli-Inter, definita la coppia d’attacco titolare! La scelta – Sky

Simone Inzaghi ottiene rassicurazioni dagli ultimi allenamenti di Appiano Gentile.segna un ritorno importante in attacco, spiega Andrea Paventi su Sky Sport.ULTIME – Lautaro Martinez ha giocato le ultime partite senza il suo partner preferito, ossia Marcus Thuram. Il francese si è infortunato alla caviglia nella partita contro la Fiorentina a San Siro il 10 febbraio e lo staff ha tentato il recupero in extremis per la trasferta di Torino. Con la Juventus Thuram è entrato per 30 minuti peggiorando la sua situazione e saltando i successivi due impegni con Genoa e Lazio. Fortunatamente questi dieci giorni sono stati utili per il suo recupero definitivo.con la Thu-La!ALLENAMENTI – Thuram ha fatto il suo primo allenamento in gruppo mercoledì, continuando poi giovedì con i compagni e anche oggi.