Internews24.com - Napoli Inter, conte recupera un titolarissimo per il big match? Come stanno le cose

Leggi su Internews24.com

di Redazioneriabbraccia Oliveira per la sfida del Maradona: anche Spinazzola a disposizioneNella conferenza stampa pre, Antoniosi è espresso riguardo alle possibili scelte dei nerazzurri.ANGUISSA – «Tecnica o fisicità per sostituirlo? un dubbio che mi sto portando dietro da tutta la settimana. Ho ancora 24 ore per decidere, una domanda giusta che fa piacer e ricevere perchè sono domande specifiche che parlano di calcio. Tutte e due lepotrebbero essere giuste e opinabili. Cercheremo di fare la scelta migliore e di trovare sempre una soluzione. Gli infortuni fanno parte del percorso e del campionato. C’è che sopperisce in maniera più facile, altre squadre hanno più difficoltà. Abbiamo lavorato sulla soluzione e la vedrete domani in campo»FASCIA – «Sono due giocatori che abbiamoto.