Spazionapoli.it - Napoli-Inter, Conte ha scelto: non si torna piu? indietro

Leggi su Spazionapoli.it

Il tecnico salentino opta per il pugno duro per tentare di rivitalizzare una squadra apparsa fiacca nelle ultime uscite.L’entusiasmo aè svanito dopo un febbraio difficile: solo 3 punti nelle ultime 4 partite hanno fatto perdere la vetta della classifica alla squadra di Antonio. Logorata fisicamente e mentalmente, la squadra è apparsa poco lucida, con infortuni che hanno aggravato la situazione.Il mercato invernale, criticato per la cessione del miglior giocatore e l’arrivo di un sostituto non all’altezza e lontano dalla miglior condizione, sembra aver contribuito alla rottura degli equilibri che si erano consolidati negli ultimi mesi, motivo per cui Antonioha deciso di prendere in mano la situazione e ricorrere a gesti forti.Verso, tutti in ritiro a Castel Volturnonon vuole lasciare nulla di intentato: brucia ancora la sconfitta di Como per un tecnico abituato solo alle vittorie come l’ex