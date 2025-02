Sport.quotidiano.net - Napoli-Inter, Conte: "Giochiamocela con orgoglio ma senza pressioni"

, 28 febbraio 2025 - Parlare di partita della verità a inizio marzo e con ancora diverse giornate di campionato all'orizzonte, in un campionato in cui diverse big hanno dimostrato di poter cadere anche contro avversari sulla carta meno attrezzati, è eccessivo, ma la posta in palio per, in programma sabato 1 marzo alle 18, è comunque molto alta. Lo è a maggior ragione per gli azzurri, alle prese con un periodo complicato ben fotografato da una striscia di 4 partitevittoria culminata nella recentissima sconfitta di Como che ha consentito alla squadra allenata da Simone Inzaghi di appropriarsi della vetta della cassifica. Sull'altra panchina, per la prima volta in stagione piuttosto rovente, c'è Antonio, che nella conferenza stampa della vigilia prova a smorzare le, cercando di riaccendere quella fiammella dell'entusiasmo che, in fondo, era stata la vera forza dei suoi, andati a lungo oltre ogni più rosea aspettativa, sorprendendo anche il direttoessato.