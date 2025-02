Inter-news.it - Napoli-Inter, Conte con la stessa arma di Inzaghi. Ancora un dubbio!

Corrono le lancette verso lo scontro diretto tra. Mister Antonioarriva alla vigilia del match con une con una certezza.ALTA INTENSITÀ – Antoniosi prepara ad accogliere la sua ex squadra nerazzurra allo Stadio ‘Diegondo Maradona’ per un match ad altissima tensione. Amanca un solo giorno e le scelte di formazione sono state ormai messe a punto dai due allenatori che alla vigilia della sfida hanno svelato qualcosa in conferenza stampa. Qualcherimane, però, per entrambi. Se, infatti, Simonenon si sbilancia totalmente sulla presenza dal primo minuto di Marcus Thuram, anche il tecnico partenopeo continua a fare le sue valutazioni su un ballottaggio.sceglie il modulo ma si tiene undi formazioneLE SCELTE – Il grandedi, alla vigilia di, ricade sui nomi di Billing e Gilmour.