Napoli Inter, Conte chiama i tifosi! Messaggio fortissimo dell'ex, ecco cosa ha detto ai fan campani

di Redazionesi avvicina, Antonioa raccolta iin vista della gara,ha, ilai fanvenuto ai microfoni di Dazn alla vigilia di, il tecnico dei partenopei Antoniosi è appellato aiin previsione della gara di domani.le parole:PRE? – «Se ho avvertito uno scoramento nella squadra? Non ho avvertito scoramento, anzi, io vivo la città e in questo periodo ho trovato la vera anima napoletana. Ici stanno vicini e ci chiedono di non mollare e di dare il massimo. Questo mi ha fatto piacere, perché c’è stato un momento in cui, forse per l’entusiasmo delle vittorie, la pretesa era diventata esagerata. Domenica voglio un Maradona che ci spinga con tutta la sua forza.