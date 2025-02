Spazionapoli.it - Napoli-Inter, Conte avvisa i tifosi: il messaggio è chiarissimo!

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima sfida delcontro l’. In occasione della partita, Antonioha lanciato unainon è mai una sfida qualunque. Non è mai stata “banale” negli anni precedenti, ma in questa stagione avrà un sapore ancor più particolare. Le due squadre si giocano lo Scudetto dall’inizio dell’annata, motivo per il quale la posta in palio al Maradona sarà altissima. Proprio in occasione della partita più importante dell’anno, Antonioha lanciato un chiaroai: “Isono orgogliosi. Ho trovato la vera anima napoletana”Antoniovenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l’. Oltre a ciò, però, l’allenatore ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Dazn” analizzando alcuni aspetti importanti.