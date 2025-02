Napoli-Inter conferenza Inzaghi | Non decisiva Dovremo essere perfetti

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Archiviata con soddisfazione la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, l’si prepara ad affrontare 16 giorni cruciali per la sua stagione prima della sosta per le Nazionali. Il primo ostacolo è il big match contro ilal Maradona, una sfida fondamentale nella corsa scudetto. Simoneha presentato l’incontro instampa, rispondendo alle domande dei giornalisti ad Appiano Gentile.Come giudica il percorso di?“Si affrontano le prime due in classifica e bisogna fare i complimenti a entrambe per il cammino fatto finora. Sarà una partita importante, ma non, perché ci sono ancora 36 punti in palio.giocare un’ottima gara perché ilè un avversario di assoluto valore.”Questo match puòdeterminante per il rush finale?“Può spostare tantissimo, dobbiamobravi a uscire nel migliore dei modi da una gara complicata.