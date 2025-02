Internews24.com - Napoli Inter, Bargiggia pronostica: «Mi aspetto un equilibrio totale, sono due squadre stanche! Inzaghi potrebbe pensare a quella mossa»

di Redazione, Paolo: le parole del noto giornalista in vista dello scontro diretto di domani in campionatovenuto ai nostri microfoni diNews24, Paolosi è espresso così in vista didi domani. Al Maradona si affrontano la prima e la seconda in classifica, per una sfida dall’alto tasso di tensione ed adrenalina.– «Sicuramente la trasferta anon è aritmeticamente decisiva, però è chiaro che una vittoria dell’darebbe une bella botta psicologica alla squadra di Conte, che viene da quattro risultati abbastanza deludenti. A loro mancherà anche Anguissa, mentre i nerazzurri si presentano stanchi e con problemi legati agli esterni.nel finale della gara con la Lazio si è schierato con un 4-4-2 proprio per sopperire a queste mancanze,farlo anche a