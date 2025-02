Napoli Conte | Febbraio il mese più difficile? No agosto Noi sudiamo i punti non 5-0 in carrozza come altri|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 15:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: In vista del big match di domani contro l’Inter, il tecnico delAntonioè intervenuto oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Ecco le sue dichiarazioni:Si sarebbe aspettato quando ha firmato di giocare una partita Scudetto contro l’Inter?“Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo unche dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione,ho detto ai ragazzi, a volte può essere positiva ed altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro”.