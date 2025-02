Calcionews24.com - Napoli, Conte esalta Raspadori: «Raspadori è molto duttile, fa oltre 12km a gara. Questa classifica…»

Leggi su Calcionews24.com

L’allenatore delha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter di Inzaghi. Le parole L’allenatore delAntonioha presentato in conferenza stampa il big match in programma domani alle 18 al Maradona con l’Inter, ed ha parlato della grande duttilità di Giacomo. A seguire le sue parole. .