Lapresse.it - Napoli, Conte: “Con l’Inter partita bellissima, daremo tutto”

Leggi su Lapresse.it

“Ci aspetta una, un top match. Dobbiamo daree poi vedremo chi è stato più bravo”. Così l’allenatore delAntonionella conferenza stampa alla vigilia dellacontroin campionato.“Aldilà della classifica mi sarei aspettato unche dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma questo sì. Poi trovarci in questa posizione ci riempie di orgoglio ma non ci deve mettere pressione, perché a volte può essere positiva e altre negativa. Ai giocatori dico di gustarci questo momento, perché la classifica ce la siamo meritata ed è frutto del lavoro fatto”, ha aggiunto. “È unache conta per la classifica perché ci sono 3 punti e vicino ci sono tantissime squadre”, ha dettoche poi è tornato sul ko di Como.“Certo impari molto di più da una sconfitta, abbiamo analizzato il perché di questo secondo tempo contro il Como e i giocatori sanno che mi sono molto arrabbiato perché non è stato al livello del primo.