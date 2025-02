Anteprima24.it - Napoli, comunità ellenica in piazza nell’anniversario della strage ferroviaria: “Giustizia”

Tempo di lettura: 2 minutiAtene chiama,risponde. Lain città ha inscenato una protesta, nel secondo anniversariodi Tempe, il peggior incidente ferroviario nella storiaGrecia. Circa 200 persone si sono radunate in largo Berlinguer, questo pomeriggio. Un solo grido: “”, per la tragedia del 28 febbraio 2023. Quel giorno un treno passeggeri e un convoglio merci si sono scontrati presso la valle di Tempe, in Tessaglia, nella Grecia centro-orientale. Nella collisione hanno perso la vita 57 persone, altre 85 sono rimaste ferite.Ad innescare le proteste, la diffusione sui media locali di un audio choc. La registrazione ha fatto sorgere il sospetto di un incendio a bordo, quale causa diversa dall’impatto nella morte delle vittime. In tutto o in parte.