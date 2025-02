Terzotemponapoli.com - Napoli, Buongiorno: ”Conte non ci fa focalizzare su un solo modulo. Inter? Sarà una partita importante”

: “Mi piacciono gli scacchi, serve strategia come in campo,non ci fasu un, ho da sempre un legame con, con l’sfida difficile tra squadre fortiAlessandro, difensore del, ha rilasciato un’vista ai canali della Lega Serie A. Queste le sue parole:“Con mio padre quando ero piccolino giocavamo a scacchi, mi ha insegnato un po’ le regole e passato questa passione. Degli scacchi mi piace il fatto che ci sia tanta strategia, che ci sia da pensare tanto come alla fine anche in campo, perchè è vero che molto spesso si gioca di istinto ma forse per noi difensori tante volte è anchepensare, riuscire a prevedere le situazioni, anticipare le giocate e questa cosa la rivedo un po’ negli scacchi. La torre mi ricorda l’arrocco, la regina anche serve a difendere il re e sono pezzi con movimenti specifici, quindi mi rivedo un po’ in questi.