Napoli ancora capitale del tennis

si confermadelsu terra battuta per il secondo anno consecutivo, aprendo la stagione internazionale europea. È stata ufficialmente presentata l’edizione 2025 dellaCup, torneo ATP Challenger 125 in programma dal 23 al 30 marzo presso il prestigiosoClub. Alla conferenza stampa hanno partecipato diverse figure di spicco, tra cui Andrea Centonze, Consigliere allo Sport delClub, che ha portato i saluti del Presidente Riccardo Villari, Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di, e Flavio De Martino, Direttore Generale dell’ARUS (Agenzia Regionale Universiade per lo sport della Regione Campania).CupSi tratta del primo torneo Challenger italiano del 2025, organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con ilClub, con l’obiettivo di consolidare la presenza delinternazionale in città.