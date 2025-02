Napoli 2500 via alle celebrazioni Manfredi | Torna la capitale europea Valente | Laboratorio permanente

Leggi su Ildenaro.it

Prendono ufficialmente il via leper ianni dalla fondazione di Neapolis. Un anno di eventi, mostre, spettacoli e iniziative culturali che renderanno omaggio al patrimonio storico, artistico, scientifico e identitario della città. Si parte il 25 marzo dal Teatro di San Carlo con “Milionaria”, dove 80 anni fa Eduardo De Filippo metteva in scena la prima dell’opera. Ledi “Millenaria” prevedono oltretra eventi, artisti, luoghi, gemellaggi, partnership istituzionali e collaborazioni internazionali, grazie a una programmazione aperta, partecipata e dinamica pensata per coinvolgere attivamente la città. Tra questi, rassegne di musica e teatro che valorizzeranno la tradizione e le nuove espressioni artistiche, oltre a esposizioni inedite che porteranno alla luce tesori nascosti di