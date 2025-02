Myss Keta, tour al via da Parigi. Le date di tutti i concerti

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – A un giorno dalla partenza delche vedràcalcare i palchi dei club in Italia e in Europa, escono in streaming e sulle piattaforme digitali “Sinner” e “Skinny Legend”, le bonus track dell’album (Island Records / Universal Music Italia) uscito lo scorso 17 gennaio.Domani, dal palco del Trabendo di(FR), partirà ilche proseguirà poi il 2 marzo al Melkweg di Amsterdam (NL), il 7 marzo all’Hotel Shanghai di Essen (DE), l’8 marzo all’O2 Academy Islington di Londra (UK), il 12 marzo dal Flex di Vienna (AT), il 14 marzo dall’Im Wizemann di Stoccarda (DE) e il 15 marzo dall’Huxleys di Berlino (DE). Sarà poi la volta dei club italiani, il 5 aprile al Cieloterra di Roma, continuando l’11 aprile al Link di Bologna, il 12 aprile all’Hall di Padova, il 21 aprile all’Eremo di Molfetta (BA), il 24 aprile al Tenax di Firenze, per concludere l’8 maggio all’Alcatraz di Milano.