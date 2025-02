.com - Myss Keta pubblica il brano Sinner, al via il tour in Europa e Italia

Leggi su .com

A un giorno dalla partenza del. che vedràcalcare i palchi dei club ine in, sono fuori oggi in streaming e sulle piattaforme digitalie Skinny LegendA un giorno dalla partenza del. che vedràcalcare i palchi dei club ine in, sono fuori oggi in streaming e sulle piattaforme digitalie Skinny Legend, le bonus track dell’album . (Island Records / Universal Music) uscito lo scorso 17 gennaio, già presenti nei formati fisici CD e vinile.Domani 1º marzo 2025, dal palco del Trabendo di Parigi (FR), partirà il, prodotto da Buback Tonträger GmbH per l’e da Thaurus per l’. Lanée proseguirà poi il 2 marzo al Melkweg di Amsterdam (NL), il 7 marzo all’Hotel Shanghai di Essen (DE), l’8 marzo all’O2 Academy Islington di Londra (UK), il 12 marzo dal Flex di Vienna (AT), il 14 marzo dall’Im Wizemann di Stoccarda (DE) e il 15 marzo dall’Huxleys di Berlino (DE).