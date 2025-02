Quotidiano.net - Myriam Sylla a ‘Verissimo’ domenica 2 marzo

Ha da poco compiuto trent’anni ma nel suo palmares sportivo ha già fatto incetta di premi e riconoscimenti: è, pallavolista italiana e Oro olimpico nel volley a Parigi 2024.sarà una delle ospiti di, pronta a raccontare dell’amore per lo sport ma anche della sua vita privata.: la carriera e i successi Nata a Palermo l’8 gennaio del 1995,è una delle più forti schiacciatrici italiane della sua generazione. Il suo esordio in serie A1 è avvenuto nella stagione 2011-2012 con la squadra del Villa Cortese. Ha poi giocato per cinque stagioni a Bergamo e successivamente a Conegliano e, con entrambi i team, ha collezionato numerose vittorie (tra cui quella di un Mondiale per club nel 2019). Attualmente veste la maglia del Pro Victoria di Monza e, dal 2015 anche quella della Nazionale Italiana portando, tra le altre cose, la fascia di Capitana.