Myanmar i ribelli avanzano la giunta arretra e la Cina si preoccupa

Sembrava che l’ultimo intervento diplomatico dellainpotesse essere l’anticamera per una pace imminente e duratura in tutto il Paese. Lo scorso gennaio, Pechino annunciava la mediazione per il cessate il fuoco tra lamilitare al potere a Naypyidaw e ilNational Democratic Alliance Army (MNDAA), uno dei numerosi gruppi armati operativi in una nazione che è entrata nel quinto anno consecutivo di guerra civile. Se nel Nord-Est l’ombrello del Dragone è servito a mettere in sicurezza i confini sino-birmani, nel resto della situazione è sempre più complessa. Già, perché i– sotto le sembianze della Three Brotherhood Alliance – hanno continuato a conquistare spazio operativo, territori strategici e città.Il 2024 è stato un annus horribilis per i militari del presidente Min Aung Hlaing.