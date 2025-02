Ilgiorno.it - "Mussolini e Segre cittadini onorari. Il sindaco tolga il riconoscimeno al Duce"

Leggi su Ilgiorno.it

Da mercoledìnon è più cittadinoo a Salò, mentre a Codogno mantiene il più alto riconoscimento condividendolo dalla fine del 2019 addirittura con Liliana(nella foto), superstite del lager di Auschwitz. Lo ribadisce la sezione codognese del Partito Democratico, che chiede di nuovo all’Esecutivo di centrodestra di votare la cancellazione del riconoscimento al, concesso il 13 maggio del 1924 dall’allora assise consiliare "in piedi, all’unanimità e per acclamazione" e, secondo quanto risulta dall’archivio storico del Comune, mai revocato nel Dopoguerra. "Com’è possibile che vittima e carnefice siano sullo stesso piano? – attacca Cristina Baggi, consigliere comunale Dem – In municipio è stato messo mano recentemente al regolamento sulle benemerenze civiche, peccato che l’Albo delle cittadinanzee non ci sia ancora.