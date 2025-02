Ilgiorno.it - Museo dell’Homo Selvadego. Migliorie con un occhio al Trentino

"Sarà una vera e propria trasformazione". Ad assicurarlo sono il vicepresidente della Comunità montana Valtellina di Morbegno Pietro Taeggi e il consigliere delegato alla Cultura Barbara Marchetti e il riferimento è aldi Sacco, in Valgerola, di cui è proprietaria perché grazie al finanziamento di 77mila euro della Provincia sarà possibile mettere in sicurezza e riallestire il sito storico e valorizzarne il patrimonio artistico, in particolare il contenuto della Camera Picta. Il ciclo dipinto al suo interno, risalente alla seconda metà del XV secolo. "Grazie al contributo della Provincia – entrano nel dettaglio Taeggi e Marchetti - potremo dare corso a un articolato progetto di valorizzazione e promozione delche, nella nuova organizzazione, potrà rientrare a pieno titolo nel circuito museale regionale.