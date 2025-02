Quotidiano.net - Mundys rafforza la presenza in Francia con l'acquisizione dell'Autostrada A-63

, attraverso la sua controllata Abertis, ha compiuto un passo significativo nella sua strategia di espansione internazionale acquisendo il 51,2%A-63 in. Questo investimento, effettuato in collaborazione con i partner di ACS, rappresenta un risultato importante per il consolidamentodinel mercato francese, un paese strategico per la sua solida economia e sistema produttivo. Secondo le dichiarazioni di Andrea Mangoni, CEO di, l'approccio'azienda è quello di gestire e sviluppare le infrastrutture in modo sostenibile, mantenendo un costante dialogo con le istituzioni e le comunità locali. Questa strategia si inserisce nel quadro di una crescita internazionale mirata, che vede lacome un mercato chiave fin dal 2016. L'importanzaA-63 L'A-63 rappresenta un corridoio strategico fondamentale per il traffico tra la Spagna e l'Europa Settentrionale, contribuendo significativamente alla rete di trasporto continentale.