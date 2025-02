Ilgiorno.it - Movibus non arriva più a Cadorna e arretra il capolinea a Molino Dorino

Leggi su Ilgiorno.it

Legnano (Milano), 28 febbraio 2025 - Piove sul bagnato per i pendolari legnanesi di. Niente piùa Milano, ma tutto si fermerà a. A dirlo l’assessore alle opere pubbliche di Legnano, Marco Bianchi, in consiglio comunale, dopo aver risposto a un’interrogazione della Lega riguardo ai disservizi che si sono verificati nei mesi scorsi. “Abbiamo convocatoper chiedere spiegazioni sulle corse soppresse e ribadire la nostra posizione – ha dichiarato Bianchi – e ci è stato spiegato che i tagli sono stati necessari per far fronte alla carenza di autisti, un problema diffuso in tutto il Paese". Il tutto avverrà nei prossimi mesi, ben prima della nuova gara per il trasporto pubblico prevista per il 2026. "Questa scelta è un colpo durissimo per i pendolari, gli studenti e i lavoratori.