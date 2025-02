Ilnapolista.it - Mourinho contrattacca: “intentata una causa contro il Galatasaray per circa 50 mila euro per danni morali”

E mica ne lascia passare una Jose, spalleggiato dal suo Fenerbahçe. Lo Special Onee intenta “unaperpari a 1 milione 907lire turche (al cambio poco più di 50, ndr)il“.Lo ha reso noto il suo stesso club, spiegando che lo Special One sarà assistito dagli avvocati del club. Laè stata“adell’attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico“.è stato accusato daldi offese razziste e im, per cuiè stato squalificato per 4 giornate dalla Federazione turca.Il comunicato del club:“Tramite gli avvocati del Fenerbahçe Sports Club, annunciamo al pubblico che è stataunailSports Club per 1 milione 907lire turche (al cambio attuale, si parla di50, ndr) perdovuti all’attacco ai diritti personali del nostro Direttore Tecnico Jose“.