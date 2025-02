Riminitoday.it - MotoGp, si comincia da Buriram: Bezzecchi subito competitivo con l'Aprilia

La stagione del Motomondiale prende il via ufficialmente con segnali incoraggianti per il riminese Marcosul Chang International Circuit, dove ha conquistato l’accesso diretto in Q2 al termine della prima giornata di prove. "Bez" haritrovato le buone sensazioni con la Rs-Gp25.