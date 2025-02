Oasport.it - MotoGP, segnali di ripresa per Honda e Yamaha nel venerdì in Thailandia

Va ufficialmente in archivio la prima giornata del Mondiale di2025 e lo fa con numerose sorprese. La prima sessione di prove libere della classe regina e, soprattutto, le pre-qualifiche del Gran Premio di, hanno regalato spunti di interesse a pioggia, con diverse prestazioni che hanno fatto stropicciare gli occhi e altre, di pari passo, che hanno deluso in maniera particolare.Iniziamo con l’esito della sessione che ha eletto i 10 piloti che domani eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche. Il miglior tempo lo ha fissato Alex Marquez in 1:29.020 con 52 millesimi di margine sul fratello Marc, mentre è terzo Pedro Acosta a 242. Quarto Marco Bezzecchi a 247, quinto Franco Morbidelli a 286, mentre è sesto Joan Mir a 378. Settimo Raul Fernandez a 442 millesimi, ottavo Fabio Quartararo a 465 davanti ad Ai Ogura a 577 e Johann Zarco decimo a 588.