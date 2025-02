Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2025: comandano i fratelli Marquez, Francesco Bagnaia in Q1

Si sono chiuse le predel GP di, andate in scena sul Chang International Circuit di Buriram, valide per il primo atto del Mondialedella: il migliore sui 4554 metri della pista asiatica è stato lo spagnolo Alex, primo in 1’29?020, che ha preceduto il fratello Marc, secondo a 0?052.Terza piazza per l’altro iberico Pedro Acosta, staccato di 0?242, mentre ottengono il pass per la Q2 anche gli azzurri Marco Bezzecchi, quarto a 0?247, e Franco Morbidelli, quinto a 0?286, seguiti da altri due spagnoli, Joan Mir, sesto a 0?378, e Raul Fernandez, settimo a 0?442.Completano la top ten odierna ed evitano la Q1 anche il transalpino Fabio Quartararo, ottavo a 0?465, il nipponico Ai Ogura, nono a 0?577, e l’altro francese Johann Zarco, decimo a 0?588. Momentaneamente fuori dalla Q2, invece,, 13° a 0?691.