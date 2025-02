Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2025: Marquez in testa davanti a Morbidelli, 10° Bagnaia

Marcsi presenta in versione martello nelle prime prove libere del Gran Premio di, appuntamento inaugurale del Mondiale di. Il Cabroncito ha mostrato subito grandissimo feeling con la Ducati ufficiale: un passo straordinario, specialmente nella prima parte della sessione, per chiudere incon il miglior tempo di 1:29.423 e lanciare un segnale ben preciso a tutta la concorrenza.Molto bene anche Franco, incisivo nel time attack e anche nel passo: il pilota della Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team è colui che si avvicina maggiormente a uno straordinarioe chiude secondo a 0?158 di ritardo, facendo nettamente meglio al compagno di squadra Di Giannantonio. Poi Quartararo, Miller e un ottimo Marco Bezzecchi quinto a 0.428.Meno brillante è stato Francesco: il tre volte campione del mondo ha concluso in decima posizione a un ritardo di 0?718 nei confronti del compagno di squadra