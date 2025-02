Oasport.it - MotoGP oggi, GP Thailandia 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, venerdì 28 febbraio, andrà in scena la prima giornata del week end di Buriram (), sede del primo appuntamento del Motomondialeterrà banco. Le tre classi saranno impegnate su un tracciato impegnativo dal punto di vista fisico per le temperature che i centauri potranno incontrare nel corso del fine-settimana.Ininciderà sicuramente l’assenza del campione del mondo in carica, Jorge Martin, costretto a stare fermo per tutta una serie di incidenti nel corso dei test a Sepang (Malesia) e anche ad Andorra che gli precluderanno di prendere parte al round thailandese e anche in Argentina. Per questo, le attenzioni saranno rivolte a Francesco Bagnaia e Marc Marquez in particolare.Pecco e Marc si troveranno a condividere lo stesso box e ambire al meglio possibile. Non sarà semplice per il Team Ducati Factory gestire due galli nello stesso pollaio.