MotoGP, Morbidelli penalizzato in Thailandia per aver ostacolato Bagnaia: "Decisione giusta"

Francoè stato punito dalla direzione gara per l’episodio avvenuto nel finale delle pre-qualifiche del Gran Premio di2025, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale. L’italo-brasiliano del team VR46 dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara domenicale perFrancescomentre era impegnato in un giro veloce sulla pista di Buriram.“La Race Direction ha deciso che partirò tre posizioni indietro nella gara di domenica, ma ci sta perché l’episodio con Pecco era pericoloso. Unache accetto. L’episodio in sé è stato particolare. Siamo arrivati entrambi veloci al T2, io ero in casco rosso e quando sono arrivato al T3 stavano portando via la moto di Bezzecchi dopo la caduta“, racconta il ducatista romano a Sky Sport.